Natürlich haben sich die Treffen der Ortsteilfeuerwehren in den drei Jahrzehnten gewandelt, nicht nur, was den Austragungsort der sehr beliebten Veranstaltung betrifft. Während in etlichen Jahren die Einsatzabteilungen der einzelnen Wehren Wettkämpfe im Löschangriff austrugen, ließen sie in diesem Jahr den Jugendfeuerwehren den Vortritt. Vier Mannschaften der Altersklasse 1 (sechs bis zehn Jahre) und sechs Mannschaften der Altersklasse 2 (zehn bis sechzehn Jahre) wetteiferten am Jagdschloss Fasanerie in Hermannsfeld auf der Strecke um Sieg und Platzierungen.