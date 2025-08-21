Die ohnehin schon hohen Belastung der Feuerwehren in Thüringen steigt durch eine zunehmende und in vielen Fällen wohl vermeidbare Zahl von Fehlalarmen immer weiter. „Insbesondere den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren geht für Fehlalarmierungen Freizeit verloren oder sie müssen vom Arbeitgeber freigestellt werden, denn jede Fehlalarmierung wird ernst genommen und zunächst als akute Notsituation interpretiert“, heißt es im Brand- und Katastrophenschutzbericht des Landes für das Jahr 2024, der am Donnerstag vorgestellt wurde. Die Zunahme von Fehlalarmen sei eindeutig eine Belastung für die Thüringer Feuerwehren. Inzwischen geht fast jeder fünfte Einsatz, zu dem die Feuerwehren im Land ausrücken auf einen Fehlalarm zurück. „Der Fehlalarm ist damit die zweithäufigste Alarmierungsart nach dem Hilfeleistungsalarm“, heißt es in dem Bericht.