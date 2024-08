Zum Brand eines Holzlagers bei Stelzen wurden am Montagvormittag kurz vor 9 Uhr die Stützpunktfeuerwehr Eisfeld sowie die Ortsteilwehr Bleßberg gerufen. Im Einsatz befanden sich insgesamt 16 Kameraden beider Wehren mit vier Fahrzeugen, davon zwei Tanklöschfahrzeugen. Gegen 9.35 Uhr konnte die Meldung „Brand unter Kontrolle“ an die Leitstelle gegeben werden. Die Löscharbeiten dauerten allerdings noch bis kurz vor Mittag an. Mit Löschschaum wurde den noch vorhandenen Glutnestern zu Leibe gerückt, und die beiden Tanklöschfahrzeugen pendelten zu einem Hydranten im Ort. Auch die Polizei kam vor Ort. Eine Ursache für das Entstehen des Feuers war zunächst nicht erkennbar. Die Kameraden der Ortsteilwehr Bleßberg hielten nach Beendigung der Löscharbeiten noch Brandwache.