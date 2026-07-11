Auf einem Feld zwischen dem Kaltennordheimer Ortsteil Fischbach und dem Nachbarort Diedorf kam es am Freitagnachmittag zu einem Feldbrand. Die Rauchwolken waren weithin sichtbar. Zahlreiche Feuerwehren kamen beim Löschen zum Einsatz. Sowohl aus Dermbach wie auch aus Kaltennordheim rückte Verstärkung für die örtlichen Wehren von Fischbach und Neidhardtshausen/Diedorf an. Die starke Rauchentwicklung sorgte zusätzlich für Behinderung bei dem Einsatz. Darüber hinaus unterstützten Landwirte die Löscharbeiten.