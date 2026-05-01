Die Feuerwehr hilft bekanntlich, wenn es gefährlich heiß wird – wenn es brennt. Am Freitag ist es zwar nur angenehm warm und höchstens die Sonne brennt ein wenig bei wunderschönem strahlend blauen Himmel. Doch die Feuerwehren im Landkreis helfen auch hier: Sie helfen unzähligen Menschen des Landkreises, einen schönen 1. Mai zu verleben. In Hildburghausen, Schleusingen und Eisfeld haben die Freiwilligen Feuerwehren zum Tag der offenen Tür eingeladen. Da gibt es nicht nur Musik und Bratwürste – vor allem präsentieren sich die Feuerwehren unter anderem mit Technikschauen und Mitmachangeboten für Kinder und Jugendliche. Die Begeisterung ihrer Gäste ist ihnen sicher. Hoffentlich sind auch wieder einige zukünftige Feuerwehrleute unter ihnen. Bestimmt.