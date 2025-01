Feuerwehreinsatz: Zwei Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus

Manching (dpa/lby) - Zwei Menschen sind bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Manching (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) verletzt worden - einer von ihnen schwer. Der Brand sei aus bislang ungeklärten Gründen in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Zeugen hätten das Feuer in der Nacht bemerkt und den Notruf gewählt. Die beiden Bewohner seien ersten Erkenntnissen zufolge aus der Wohnung gerettet worden.