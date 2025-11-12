Nürnberg (dpa/lby) - Beim Brand eines Wohnhauses in Nürnberg sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei zwei Menschen leicht verletzt worden. Der Dachstuhl des Gebäudes hatte am frühen Morgen Feuer gefangen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand demnach löschen, war jedoch zunächst noch für Nachlöscharbeiten vor Ort. Die Schadenshöhe und die Ursache des Brandes waren vorerst unklar.