Zu einem Flächenbrand in Immelborn wurden am Freitagnachmittag die Freiwilligen Feuerwehren aus Barchfeld und Immelborn alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache war eine Wiese, die von den Bewohnern des angrenzenden Mehrfamilienhauses als Wäscheplatz genutzt wird, in Brand geraten. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung.