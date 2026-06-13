Feuerwehreinsatz: Wegen Schmorgeruch - Einsatz im Klinikum Bayreuth

Bayreuth (dpa/lby) - Eine defekte Deckenlampe hat einen Großeinsatz im Bayreuther Klinikum ausgelöst. Laut einem Polizeisprecher soll es am Morgen verschmort gerochen haben. Rund 130 Einsatzkräfte seien daraufhin ausgerückt, teilte die Feuerwehr mit. Atemschutztruppen suchten demnach in dem betroffenen Bereich mit Wärmebildkameras und Gasmessgeräten nach der Ursache für den Geruch. Da weder Feuer noch Rauch gefunden wurden, sei auf eine Evakuierung verzichtet worden.