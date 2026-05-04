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  4. Waldbrand am Berg - 50 Hektar in Flammen

Feuerwehreinsatz Waldbrand am Berg - 50 Hektar in Flammen

Am Saurüsselkopf bei Ruhpolding in den Chiemgauer Bergen brennt es weiter. Und: Die Flammen bedrohen eine Trinkwasserquelle.

Ruhpolding (dpa/lby) - Am Saurüsselkopf in den Chiemgauer Alpen sind nach neuen Angaben 50 bis 60 Hektar Wald in Brand geraten. Das Feuer habe sich vom Gipfel nach unten ausgebreitet, erläuterte der Einsatzleiter, Kreisbrandrat Christoph Grundner nach einer Pressekonferenz am Nachmittag. Das Feuer bedroht ein Trinkwasserschutzgebiet. "Wir müssen die Quelle schützen. Die Quelle versorgt 30.000 Bürgerinnen und Bürger", sagte der Traunsteiner Landrat Andreas Danzer (Freie Wähler). 

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An dem Berg bei Ruhpolding im Landkreis Traunstein lodern seit Sonntagabend die Flammen. Die Lage habe sich zugespitzt, das Gelände sei extrem steil - der Brand sei vom Boden aus nicht zu löschen. "Wir sind auf überörtliche Hilfe angewiesen", sagte Danzer. Deshalb habe er den Katastrophenfall ausgerufen. Für Dienstag sind neben Hubschaubern der Landespolizei aus Bayern sowie aus Baden-Württemberg Hubschraubereinsätze der Bundeswehr geplant. Der Bundeswehrhubschrauber könne rund 5.000 Liter Wasser transportieren, deutlich mehr als die Hubschrauber der Polizei.