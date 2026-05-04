Feuerwehreinsatz Waldbrand am Berg - 50 Hektar in Flammen

An dem Berg bei Ruhpolding im Landkreis Traunstein lodern seit Sonntagabend die Flammen. Die Lage habe sich zugespitzt, das Gelände sei extrem steil - der Brand sei vom Boden aus nicht zu löschen. "Wir sind auf überörtliche Hilfe angewiesen", sagte Danzer. Deshalb habe er den Katastrophenfall ausgerufen. Für Dienstag sind neben Hubschaubern der Landespolizei aus Bayern sowie aus Baden-Württemberg Hubschraubereinsätze der Bundeswehr geplant. Der Bundeswehrhubschrauber könne rund 5.000 Liter Wasser transportieren, deutlich mehr als die Hubschrauber der Polizei.