Ruhpolding (dpa/lby) - Am Saurüsselkopf in den Chiemgauer Alpen sind nach neuen Angaben 50 bis 60 Hektar Wald in Brand geraten. Das Feuer habe sich vom Gipfel nach unten ausgebreitet, erläuterte der Einsatzleiter, Kreisbrandrat Christoph Grundner nach einer Pressekonferenz am Nachmittag. Das Feuer bedroht ein Trinkwasserschutzgebiet. "Wir müssen die Quelle schützen. Die Quelle versorgt 30.000 Bürgerinnen und Bürger", sagte der Traunsteiner Landrat Andreas Danzer (Freie Wähler).
Feuerwehreinsatz Waldbrand am Berg - 50 Hektar in Flammen
dpa 04.05.2026 - 18:59 Uhr