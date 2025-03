Die Alarmierung erfolgte am Donnerstagnachmittag um 15.57 Uhr – die Brandmeldeanlage in einem Betriebsgebäude der Salata GmbH im Gewerbegebiet An der Salzbrücke in Ritschenhausen hatte ausgelöst. Unverzüglich rückten Einsatzkräfte der Feuerwehren Ritschenhausen, Vachdorf, Belrieth, Einhausen, Leutersdorf, Neubrunn, Untermaßfeld und Meiningen aus. Ein Trupp drang zur ersten Erkundung ins Gebäude vor – dort wurde rasch ein verschmortes Stromkabel in einer elektrischen Anlage als Verursacher der Brandmeldeauslösung festgestellt. Weitere Schäden waren nicht zu verzeichnen, der Strom war inzwischen abgestellt worden. Nach knapp einer Stunde und einer gründlichen Überprüfung des Umfeldes konnte der Einsatz gegen 16.45 Uhr für beendet erklärt und die Halle wieder an den Betreiber übergeben werden. Die Kameraden rückten daraufhin ab, Personen kamen nicht zu Schaden. Zur Brandursache wurde bislang nichts bekannt.