Am Freitagnachmittag hat eine heißgelaufene Strohpresse in Hindfeld, Stadt Römhild, im Landkreis Hildburghausen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach Informationen von Stadtbrandmeister Stefan Laube bemerkte der Bauer, dass seine Strohpresse zu qualmen begann und schließlich Feuer fing.