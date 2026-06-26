Die alarmierten Feuerwehren aus Römhild trafen noch rechtzeitig ein und konnten den Entstehungsbrand abkühlen und löschen.
Feuerwehreinsatz Strohpresse in Hindfeld fängt Feuer
Steffen Ittig 26.06.2026 - 22:11 Uhr
Am Freitagnachmittag hat eine heißgelaufene Strohpresse in Hindfeld, Stadt Römhild, im Landkreis Hildburghausen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach Informationen von Stadtbrandmeister Stefan Laube bemerkte der Bauer, dass seine Strohpresse zu qualmen begann und schließlich Feuer fing.
Die alarmierten Feuerwehren aus Römhild trafen noch rechtzeitig ein und konnten den Entstehungsbrand abkühlen und löschen.