Erfurt (dpa/th) - Eine Silvesterrakete hat in Erfurt einen Balkon in Brand gesetzt. Ein unbekannter Anwohner des Juri-Gagarin-Rings zündete in der Silvesternacht auf seinem Balkon das Feuerwerk, wie die Polizei Erfurt mitteilte. Wind lenkte die Rakete demnach ab, sodass der Sprengkörper auf dem Balkon eines Nachbarn landete. Dort setzte die Rakete laut Polizei den Balkon in Brand.