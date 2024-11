Sandberg (dpa/lby) - Ein Schulbus ist an einer Bushaltestelle in Sandberg (Landkreis Rhön-Grabfeld) komplett ausgebrannt. Nur kurz nachdem alle Schüler und Schülerinnen das Fahrzeug am Montagmittag verlassen hatten, hatte der Fahrer Rauchgeruch wahrgenommen, wie die Polizei berichtete. Auf der Suche danach seien ihm dann Flammen aus dem Motorraum entgegengekommen.