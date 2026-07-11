Alzenau (dpa/lby) - Eine Rundballenpresse und ein Stoppelacker haben nahe Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) gebrannt. Bei Eintreffen der Feuerwehr war eine massive Rauchentwicklung zu sehen, wie das Landratsamt Aschaffenburg mitteilte. Warum die Ballenpresse in Brand geriet, sei unklar. Als die Feuerwehr diesen Brand löschen wollte, wurde den Angaben zufolge nur wenige hundert Meter von der eigentlichen Einsatzstelle entfernt ein weiterer Brand auf einer abgeernteten Ackerfläche festgestellt. Beide Brände konnten demnach gelöscht werden.