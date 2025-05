Eggenfelden (dpa/lby) - Auf dem Gelände eines Reifenhandels in Niederbayern ist am Nachmittag ein Feuer ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung seien Anwohner in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) dazu aufgefordert worden, Fenster und Türen zu schließen, sagte ein Polizeisprecher. Das Gebäude auf dem Firmengelände stehe inzwischen in Vollbrand.