Vier Feuerwehren mussten am Donnerstagvormittag ausrücken, um eine Ölspur zu beseitigen. Diese zog sich von Bad Salzungen bis nach Frauensee.
Feuerwehreinsatz Ölspur von Bad Salzungen bis Frauensee
Susanne Möller 16.07.2026 - 13:30 Uhr
Über 30 Kameraden von vier Feuerwehren mussten mehrere Straßen reinigen, weil ein Busfahrer ab Bad Salzungen Diesel verloren hatte.
Vier Feuerwehren mussten am Donnerstagvormittag ausrücken, um eine Ölspur zu beseitigen. Diese zog sich von Bad Salzungen bis nach Frauensee.