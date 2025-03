Ein defekter Tank in einer Scheune führte zum Austritt von Öl oder Diesel, das in den Hutschbach gelangte. Die Feuerwehr setzte mehrere Ölsperren, während Polizei und Umweltamt die Ermittlungen aufnahmen und Proben entnahmen. Das Umweltamt entschied, dass knapp 2 km Uferbereich abgetragen und ein Bodenaustausch durchgeführt werden müssen. Die Ölsperren bleiben bestehen und werden regelmäßig ausgetauscht. Am Donnerstagmorgen findet eine weitere Beratung vor Ort statt, um das weitere Vorgehen zu klären.