Vilsbiburg (dpa/lby) - Eine Trocknungshalle mit gelagertem Heu in Vilsbiburg (Landkreis Landshut) steht derzeit in Brand. Mehrere Gebäudeteile seien bereits eingestürzt, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Bei den Löscharbeiten ist eine Einsatzkraft der Feuerwehr verletzt worden. Der Sachschaden wird derzeit im unteren siebenstelligen Bereich geschätzt. In der Halle sollte Heu mit Hilfe von Maschinen getrocknet werden. Brandursache ist mutmaßlich der technische Defekt einer Trocknungsmaschine.