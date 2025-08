Erfurt (dpa/th) - Ein mit mehreren Hundert Kilogramm Lithium-Ionen-Batterien beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 71 in Thüringen in Brand geraten. Die Feuerwehr habe den Brand nahe der Anschlussstelle Arnstadt-Süd an Ort und Stelle löschen können, teilte die Polizei mit.