München (dpa/lby) - Bei einem Brand während Bauarbeiten an einem Mehrparteienhaus ist in München ein Millionenschaden entstanden. Ersten Schätzungen zufolge gebe es einen Schaden im niedrigen siebenstelligen Bereich, sagte eine Polizeisprecherin. Ein 34-Jähriger erlitt demnach eine leichte Rauchvergiftung. Ein Zeuge bemerkte am Samstagnachmittag den starken Rauch und alarmierte die Einsatzkräfte. Während der Löscharbeiten mussten alle Hausbewohner das Gebäude verlassen. Die Polizei übernahm die Ermittlungen.