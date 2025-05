Erfurt (dpa/th) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Erfurt sind nach Polizeiangaben zehn Menschen verletzt worden, darunter auch drei Kinder. Mehrere Menschen hätten von der Feuerwehr mit der Drehleiter in Sicherheit gebracht werden müssen, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Der Brand am Mittwochabend war ihren Angaben zufolge im Keller ausgebrochen und mit starker Rauchentwicklung verbunden. Ob die Verletzten, darunter zwei Schwerverletzte, durch den Rauch oder durch Flammen zu Schaden kamen, blieb zunächst offen. Der Sachschaden wird auf 75.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.