Feuerwehreinsatz: Mehr als 200 Einsatzkräfte bei Waldbrand in Sonneberg

Sonneberg (dpa/th) - Bis zu 250 Feuerwehrleute haben am Nachmittag einen Waldbrand im Kreis Sonneberg unter Kontrolle gebracht. Die Feuerwehr sei um kurz nach 13.00 Uhr alarmiert worden, sagte der Sprecher des Landratsamtes, Michael Volk, der Deutschen Presse-Agentur. Der Einsatz sei noch nicht beendet. Das Feuer sei an einem Hang im Sonneberger Ortsteil Friedrichsthal ausgebrochen und habe sich anschließend nach oben ausgebreitet, so ein Sprecher der Polizei. Anwohner und Häuser der benachbarten Ortschaft sind demnach nicht gefährdet gewesen.