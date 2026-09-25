Feuerwehreinsatz: Kind sperrt sich in Papiercontainer ein

München - Beim Spielen in die Papiermülltonne klettern? Für einen Siebenjährigen in München hatte das Folgen. Der Deckel des Behälters sei heruntergefallen, direkt ins Schloss, wie die Münchner Feuerwehr mitteilte. Sein Freund konnte die Tonne nicht mehr öffnen und rief die Mutter des Jungen und einen Nachbarn zu Hilfe, die die Feuerwehr alarmierten. Die Rettungskräfte rückten mit einer Spitzzange an und befreiten das Kind schnell.