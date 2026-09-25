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Feuerwehreinsatz Kind sperrt sich in Papiercontainer ein

Hilfe für einen kleinen Entdecker: Warum ein Junge neugierig aus dem Einwurfschlitz eines Müllbehälters herausblickt und was die Feuerwehr dazu sagt.

Feuerwehreinsatz: Kind sperrt sich in Papiercontainer ein
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Neugierig schaut ein Kind aus einer Papiermülltonne. Foto: -/Berufsfeuerwehr München/dpa

München - Beim Spielen in die Papiermülltonne klettern? Für einen Siebenjährigen in München hatte das Folgen. Der Deckel des Behälters sei heruntergefallen, direkt ins Schloss, wie die Münchner Feuerwehr mitteilte. Sein Freund konnte die Tonne nicht mehr öffnen und rief die Mutter des Jungen und einen Nachbarn zu Hilfe, die die Feuerwehr alarmierten. Die Rettungskräfte rückten mit einer Spitzzange an und befreiten das Kind schnell. 

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Angst hatte der Siebenjährige nach Einschätzung der Feuerwehr nicht. Er sei sehr entspannt gewesen und habe sich nicht verletzt, berichtete ein Sprecher. Davon zeugt auch ein Foto, auf dem der Kleine zu sehen ist. Neugierig lugt er aus dem Einwurfschlitz des blauen 1.100-Liter-Behälters.