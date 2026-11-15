Vöhringen - Ein Brand in einem Wohngebiet in Vöhringen im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm hat eine Warnung vor Rauchentwicklung ausgelöst. Nach ersten Informationen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West war zunächst eine Explosion gemeldet worden. Erste Einsatzkräfte vor Ort berichteten dann von einem Kellerbrand.



Die Integrierte Leitstelle Donau-Iller warnte vor Rauch durch einen ausgedehnten Brand im Stadtgebiet. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten. Zu möglichen Verletzten, zur Ursache und zum Ausmaß des Schadens machte die Polizei zunächst keine Angaben.