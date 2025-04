München (dpa/lby) - Die Feuerwehr hat in München ein Mädchen befreit, das mit seiner Hand in einem Parkautomaten festgesteckt hat. Im Vorbeilaufen steckte das Mädchen im Kindergartenalter am Mittwoch seine Hand so tief in den Ausgabeschacht, dass es die Hand nicht mehr herausziehen konnte, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Vater des Mädchens schmierte die Hand unter anderem mit Flüssigseife ein, doch die Hand blieb weiter stecken.