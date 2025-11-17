Feuerwehreinsatz: Holzofen verursacht Wohnhausbrand

Nottertal-Heilinger Höhen (dpa/th) - Ein Holzofen hat einen Brand in einem Wohnhaus in Nottertal-Heilinger Höhen (Unstrut-Hainich-Kreis) verursacht. Im Heizraum des Hauses sei das Holz so gelagert worden, dass es sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Sonntagabend entzündet habe und der Raum Feuer gefangen habe. Da der Wohnraum des Hauses von den Flammen verschont geblieben sei, sei das Haus weiterhin bewohnbar, hieß es weiter.