Grattersdorf (dpa/lby) - Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Niederbayern ist ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Der Brand in dem Zweiparteienhaus in Grattersdorf (Landkreis Deggendorf) sei am Nachmittag im Ober- oder Dachgeschoss entstanden, teilte die Polizei mit. Verletzt worden sei niemand. Die Kripo Deggendorf ermittelt zur Brandursache.