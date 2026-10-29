Dresden (dpa/sn) - In Dresden-Trachau brennt nach Polizeiangaben eine Wohnung im Dachgeschoss eines Wohnhauses. Die Feuerwehr sei aktuell mit Löscharbeiten beschäftigt. Ob Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar. Nach Polizeiangaben konnten bislang nicht alle Bewohner erreicht werden. Die Straßen rund um den Brandort wurden abgesperrt. Die Ursache des Feuers sei bislang unklar und soll nach Abschluss der Löscharbeiten ermittelt werden.