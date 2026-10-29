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Feuerwehreinsatz Großbrand in Dresden-Trachau: Dachgeschosswohnung in Flammen

Im Dachgeschoss eines Wohnhauses in Dresden brennt eine Wohnung. Noch wurden nicht alle Bewohner gefunden – was über den Einsatz bekannt ist.

Feuerwehreinsatz: Großbrand in Dresden-Trachau: Dachgeschosswohnung in Flammen
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Die Straßen rund um den Brandort wurden abgesperrt. (Symbolbild) Foto: Sabina Crisan/dpa

Dresden (dpa/sn) - In Dresden-Trachau brennt nach Polizeiangaben eine Wohnung im Dachgeschoss eines Wohnhauses. Die Feuerwehr sei aktuell mit Löscharbeiten beschäftigt. Ob Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar. Nach Polizeiangaben konnten bislang nicht alle Bewohner erreicht werden. Die Straßen rund um den Brandort wurden abgesperrt. Die Ursache des Feuers sei bislang unklar und soll nach Abschluss der Löscharbeiten ermittelt werden.

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Wegen der starken Rauchentwicklung warnte die Integrierte Regionalleitstelle Dresden die Bevölkerung über die Warnsysteme Nina und Katwarn. Anwohner wurden aufgefordert, das Gebiet zu meiden, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.