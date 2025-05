In Gräfenroda steht am Dienstagmorgen ein bewohnter Gartenbungalow am Schiebigenberg in Flammen. Die Feuerwehr wurde 8.22 Uhr zu dem Dachstuhlbrand alarmiert. Die Person, die das Gebäude bewohnt, hatte dieses nach Angaben des Einsatzleiters Michael Grünke selbstständig verlassen können. Zum Einsatz ausgerückt ist die Feuerwehr Geratal mit den Ortsteilen Gräfenroda, Geschwenda und Frankenhain sowie die Feuerwehr Ilmenau mit der Drehleiter. Sieben Fahrzeuge plus Drehleiter, außerdem Polizei und Rettungsdienst sind am Morgen vor Ort. Eine Gefahr des Übergreifens des Feuers auf umliegende Gebäude bestand laut Einsatzleiter nicht, allerdings musste der angrenzende Wald abgeschirmt und vor den Flammen geschützt werden.