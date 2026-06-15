Feuerwehreinsatz: Frau rettet sich durch Fenster aus brennendem Haus

Schönstedt (dpa/th) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schönstedt (Unstrut-Hainich-Kreis) hat sich eine 31-Jährige nur durch ein Fenster retten können. Die Frau habe in ihrem Schlafzimmer geschlafen, als eine Nachbarin sie auf das Feuer aufmerksam gemacht habe, teilte die Polizei mit. Das Wohnzimmer stand zu dem Zeitpunkt am Sonntagmorgen bereits vollständig in Band. Mit Hilfe der Nachbarin gelang es der Frau, aus ihrem im ersten Obergeschoss liegenden Schlafzimmer durch das Fenster ins Freie zu klettern. Auch die anderen Bewohner des Hauses konnten sich unverletzt retten.