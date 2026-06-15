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Feuerwehreinsatz Frau rettet sich durch Fenster aus brennendem Haus

Als das Wohnzimmer komplett in Brand steht, bleibt einer Frau in Schönstedt nur der Weg durch das Fenster. Die Nachbarin hilft. Auch die anderen Hausbewohner können sich retten.

Feuerwehreinsatz: Frau rettet sich durch Fenster aus brennendem Haus
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Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schönstedt (Unstrut-Hainich-Kreis) hat sich eine 31 Jahre alte Frau nur durch ein Fenster retten können. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

Schönstedt (dpa/th) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schönstedt (Unstrut-Hainich-Kreis) hat sich eine 31-Jährige nur durch ein Fenster retten können. Die Frau habe in ihrem Schlafzimmer geschlafen, als eine Nachbarin sie auf das Feuer aufmerksam gemacht habe, teilte die Polizei mit. Das Wohnzimmer stand zu dem Zeitpunkt am Sonntagmorgen bereits vollständig in Band. Mit Hilfe der Nachbarin gelang es der Frau, aus ihrem im ersten Obergeschoss liegenden Schlafzimmer durch das Fenster ins Freie zu klettern. Auch die anderen Bewohner des Hauses konnten sich unverletzt retten.

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Der Schaden wurde auf rund 180.000 Euro geschätzt. Wie das Feuer ausbrach, ist bislang unklar. Wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung kam die 31-Jährige in ein Krankenhaus. Das Haus ist den Angaben zufolge einsturzgefährdet und wurde für weitere Ermittlungen versiegelt.