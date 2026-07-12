Westendorf (dpa/lby) - Bei einem Garagenbrand in Westendorf (Landkreis Ostallgäu) ist ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Eine Bewohnerin habe am Samstagabend einen lauten Knall aus der Garage ihres Wohnanwesens gehört, teilte die Polizei mit. Die Bewohner alarmierten die Feuerwehr, die den Brand löschte und ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhinderte. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.