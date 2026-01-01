Grafenwiesen (dpa/lby) - Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro ist am Silvesterabend bei einem Brand in der Oberpfalz entstanden. Eine Pergola sei auf einem Grundstück in Grafenwiesen (Landkreis Cham) in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses alarmierten die Feuerwehr. Ein Übergreifen der Flammen auf das Haus konnte aber nicht mehr gänzlich verhindert werden. Verletzt wurde niemand, die Brandursache war zunächst unklar.