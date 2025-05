Feuerwehreinsatz: Feuerwehr weiter bei Waldbrand bei Erlangen im Einsatz

Erlangen (dpa/lby) - Die Löscharbeiten des Waldbrands auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Erlangen dauern weiter an. Am späten Donnerstagabend sei das Feuer zwar weitgehend gelöscht worden, hatte ein Feuerwehrsprecher berichtet. Die Feuerwehrleute sind aber am Freitag nach Angaben eines weiteren Sprechers erneut im Tennenloher Forst im Einsatz. Demnach werden wie in den Vortagen Drohnen und Hubschrauber sowie Tanklöschfahrzeuge herangezogen.