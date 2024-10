Feuerwehreinsatz: Feuer beim Kochen ausgebrochen – Familie von Balkon gerettet

München (dpa/lby) - Eine Familie ist von der Feuerwehr in München mit der Drehleiter vom Balkon aus ihrer Wohnung gerettet worden. Nach Angaben der Feuerwehr brannte es in dem Wohnhaus im Münchner Osten in der Küche der Familie im vierten Stock. Der Fluchtweg der Familie durch die Wohnung war demnach nicht möglich. Die Feuerwehrkräfte löschten die brennenden Einrichtungsgegenstände in der Küche. Das in Brand geratene Fett war durch Abdecken des Topfes mit einem Deckel bereitserloschen.