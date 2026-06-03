Bei einem Fassadenbrand in Ilmenau ist am Mittwochabend ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe entstanden. Das Feuer brach an einem Bürogebäude in der Schwanitzstraße aus. Ersten Erkenntnissen zufolge könnten Dachdeckerarbeiten die Ursache gewesen sein. Nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort ist möglicherweise ein Glutnest vor Feierabend übersehen worden, das später im Bereich des Übergangs von Fassade zum Dachstuhl einen Brand auslöste.