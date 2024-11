Neumarkt in der Oberpfalz (dpa/lby) - In der Oberpfalz hat ein einjähriger Bub seine Mutter im Badezimmer eingesperrt, die Feuerwehr hat sie befreit. Am Samstagnachmittag habe der Junge von außen den Schlüssel der Badezimmertür umgedreht und sich im Anschluss für ein Schläfchen auf die Couch gelegt, teilte die Polizei mit. Seine 37 Jahre alte Mutter rief demnach um Hilfe, ein Nachbar alarmierte die Feuerwehr. Erst als die Feuerwehrleute in die Wohnung in Neumarkt in der Oberpfalz eindrangen, wachte der Bub wieder auf. Die 37-Jährige sei schließlich unversehrt aus dem Bad befreit worden.