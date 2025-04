Gesees (dpa/lby) - Ein Schaden im sechsstelligen Bereich ist nach Polizeiangaben beim Brand eines Einfamilienhauses in Oberfranken entstanden. In dem Gebäude in Gesees (Landkreis Bayreuth) sei am Nachmittag aus ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Zeugen hatten den Angaben zufolge die Feuerwehr alarmiert, die ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern konnte.