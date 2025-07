Schweitenkirchen (dpa/lby) - Ein Mensch ist durch einen Dachstuhlbrand in Schweitenkirchen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) verletzt worden. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot am Nachmittag im Einsatz, teilte die Polizei mit. Demnach erlitt die verletzte Person eine Rauchgasintoxikation. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.