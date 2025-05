Kirchehrenbach (dpa/lby) - In Oberfranken hat der Dachstuhl eines Gebäudes gebrannt. Das Feuer griff am Samstagabend auf das Gebäude in Kirchehrenbach (Landkreis Forchheim) über, wie ein Polizeisprecher sagte. Darin befindet sich demnach auch eine Backstube, die möglicherweise von dem Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Einer der Nachbarn sei leicht verletzt worden. Der Sachschaden wurde laut Polizeisprecher auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Die Brandursache war zunächst unklar.