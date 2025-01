Altenburg (dpa/th) - Polizei und Einsatzkräfte sind wegen eines Chlorgasalarms zu einer Schwimmhalle im ostthüringischen Altenburg ausgerückt. Durch einen Fehler in der Chlorgasanlage war eine geringe Menge Gas ausgetreten, wie die Polizei mitteilte. Dies hatte in der Nacht zu Dienstag in der Schwimmhalle den Alarm ausgelöst.