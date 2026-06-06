 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Brennendes Auto setzt Garage und Wohnhaus in Flammen

Feuerwehreinsatz Brennendes Auto setzt Garage und Wohnhaus in Flammen

Flammen zerstören eine Garage und greifen auf ein Wohnhaus über. Wo der Brand ausgebrochen ist.

Feuerwehreinsatz: Brennendes Auto setzt Garage und Wohnhaus in Flammen
1
Feuerwehrleute verhindern ein weiteres Ausbreiten der Flammen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Rettenberg (dpa/lby) - Die Flammen eines brennenden Autos haben eine Garage im Allgäu komplett zerstört und ein Wohnhaus schwer beschädigt. Drei Menschen erlitten eine leichte Rauchvergiftung und wurden von Sanitätern behandelt, wie die Polizei mitteilte. Anwohner hatten die Flammen am Freitag in Rettenberg bemerkt und den Notruf gewählt. Sie sollen noch versucht haben, den Brand selbst zu löschen, jedoch ohne Erfolg. 

Nach der Werbung weiterlesen

Durch die Flammen wurde die Garage mitsamt einem Auto und einem Roller komplett zerstört. Das Feuer griff auch auf das Dach eines Wohnhauses über. Feuerwehrleute konnten ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Die Ermittler schätzten den Schaden auf mindestens 160.000 Euro. 

Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Anhaltspunkte für eine Brandstiftung gibt es laut den Beamten bislang nicht. Die Ermittlungen dauern weiter an.