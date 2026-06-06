Feuerwehreinsatz: Brennendes Auto setzt Garage und Wohnhaus in Flammen

Rettenberg (dpa/lby) - Die Flammen eines brennenden Autos haben eine Garage im Allgäu komplett zerstört und ein Wohnhaus schwer beschädigt. Drei Menschen erlitten eine leichte Rauchvergiftung und wurden von Sanitätern behandelt, wie die Polizei mitteilte. Anwohner hatten die Flammen am Freitag in Rettenberg bemerkt und den Notruf gewählt. Sie sollen noch versucht haben, den Brand selbst zu löschen, jedoch ohne Erfolg.