Denkendorf (dpa/lby) - Wegen eines brennenden Lastwagen-Anhängers müssen sich Autofahrerinnen und -fahrer auf der Autobahn 9 bei Denkendorf (Landkreis Eichstätt) in Richtung Nürnberg auf Einschränkungen einstellen. Seit dem frühen Nachmittag stand der Anhänger für längere Zeit in Vollbrand, sagte ein Polizeisprecher. Die Fahrbahn sei immer wieder voll gesperrt, zeitweise stehe der linke Fahrstreifen zur Verfügung.
Feuerwehreinsatz Brennender Lastwagen-Anhänger auf A9 - Sperrungen
dpa 15.10.2026 - 16:03 Uhr