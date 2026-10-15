Feuerwehreinsatz: Brennender Lastwagen-Anhänger auf A9 - Sperrungen

Der Anhänger sei mit Papier in sogenannten Big Packs beladen. Die Feuerwehr habe die Ladung mit technischem Gerät abladen und nacheinander ablöschen müssen, deshalb komme es zu den wiederholten Sperrungen. Mehrere Feuerwehren seien im Einsatz. Die Autobahnmeisterei leitet den Verkehr ab. Die Lösch- und Aufräumarbeiten dürften laut Einschätzung der Polizei bis in den Abend dauern.