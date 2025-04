Roding (dpa/lby) - Neun Bewohner und ein Feuerwehrmann haben bei einem Brand in einem Seniorenheim in der Oberpfalz eine Rauchvergiftung erlitten. Nach Polizeiangaben brach in der Nacht zu Montag ein Feuer in einem Bewohnerzimmer aus. Die Rettungskräfte evakuierten demnach das als Seniorenheim genutzte Kloster Strahlfeld in Roding (Landkreis Cham) und brachten 58 Menschen in Sicherheit.