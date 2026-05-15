Würzburg (dpa/lby) - In einer Obdachlosenunterkunft in Würzburg ist ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei sechs Menschen leicht verletzt. Demnach hatten Sicherheitsmitarbeiter Rauch in einem Obergeschoss des Gebäudes bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Mindestens drei Menschen hätten die Einsatzkräfte mit einer Drehleiter aus dem Haus befreien müssen. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.