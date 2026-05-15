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Feuerwehreinsatz Brand in Obdachlosenunterkunft: mehrere Menschen verletzt

In einer Obdachlosenunterkunft bricht ein Feuer aus, sechs Menschen werden verletzt. Einige Bewohner können nicht in ihre Wohnungen zurück.

Feuerwehreinsatz: Brand in Obdachlosenunterkunft: mehrere Menschen verletzt
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Die Feuerwehr musste mehrere Bewohner mit der Drehleiter aus dem Haus befreien. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

Würzburg (dpa/lby) - In einer Obdachlosenunterkunft in Würzburg ist ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei sechs Menschen leicht verletzt. Demnach hatten Sicherheitsmitarbeiter Rauch in einem Obergeschoss des Gebäudes bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Mindestens drei Menschen hätten die Einsatzkräfte mit einer Drehleiter aus dem Haus befreien müssen. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

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Die Bewohner des Stockwerks mussten laut Polizei in andere Unterkünfte umziehen - die gesamte Etage könne nach dem Brand nicht mehr genutzt werden. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache blieb zunächst unklar, die Polizei ermittelt.