Feuerwehreinsatz: Brand in Mehrfamilienhaus mit hohem Schaden

Passau (dpa/lby) - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Passau-Heining ist ein hoher Schaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, brach in dem Gebäude in den frühen Morgenstunden aus bislang ungeklärter Ursache in einem der Zimmer ein Feuer aus. Die Flammen griffen demnach auch auf den Dachstuhl und ein benachbartes Wohnhaus über. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner mussten nach Angaben der Polizei ihre Wohnungen verlassen. Ob Menschen verletzt wurden, ließ die Polizei bislang offen.