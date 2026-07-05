Feuerwehreinsatz: Bewohner stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude. Die übrigen Bewohner des Brandhauses blieben unverletzt und wurden vorübergehend anderweitig untergebracht. Nach ersten Einschätzungen ist das Wohnhaus wegen der erheblichen Brandschäden und der Verunreinigung durch Löschwasser vorerst unbewohnbar. Rund 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache des Brandes.