Feuerwehreinsatz: Bewohner stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus

Illertissen (dpa/lby) - Ein Mann ist bei einem Brand in Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) ums Leben gekommen. Er konnte nur noch tot aus seiner Wohnung geborgen werden, wie die Polizei mitteilte.
Rauch im Dachgeschoss, ein Notruf wird abgesetzt. Doch für einen Bewohner kommt jede Hilfe zu spät.
Illertissen (dpa/lby) - Ein Mann ist bei einem Brand in Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) ums Leben gekommen. Er konnte nur noch tot aus seiner Wohnung geborgen werden, wie die Polizei mitteilte.
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Demnach hatte ein Zeuge am Samstag Rauch aus dem Obergeschoss des Mehrparteienhauses bemerkt und den Notruf gewählt. Trotz des schnellen Eintreffens der Feuerwehr und eines sofort eingeleiteten Rettungsversuchs kam für den Bewohner jede Hilfe zu spät, hieß es.
Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude. Die übrigen Bewohner des Brandhauses blieben unverletzt und wurden vorübergehend anderweitig untergebracht. Nach ersten Einschätzungen ist das Wohnhaus wegen der erheblichen Brandschäden und der Verunreinigung durch Löschwasser vorerst unbewohnbar. Rund 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache des Brandes.