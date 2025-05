Bis in die Nacht waren Feuerwehrleute am Samstag im Einsatz, um die Straßen zwischen Unterrohn, Oberrohn und Möhra wieder passierbar zu machen. Infolge des Starkregens war zwischen Oberrohn und Möhra die Fahrbahn von Schlamm überflutet und musste gereinigt werden. Laut Einsatzbericht der Feuerwehr Tiefenort/Unterrohn waren 17 Kameraden im Einsatz. Unterstützung gab es von den Wehren Bad Salzungen Stadtmitte, Oberrohn und Möhra. Der Einsatz dauerte den Angaben zufolge länger als drei Stunden. Alarmiert worden war um 20.14 Uhr, Einsatzende um 23.30 Uhr. Wie die Polizei am Sonntag auf Nachfrage berichtete, fiel während des Unwetters zwischen Unterrohn und Oberrohn auch noch ein Baum auf die Straße, der ebenfalls beräumt werden musste.