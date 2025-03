Zu einem Schornsteinbrand wurde die Feuerwehr Kaltenborn am Dienstagnachmittag in der Thielemannstraße gerufen. Neben den zehn Kameraden aus Kaltenborn waren auch acht Feuerwehrleute der Wehr Stadtmitte ausgerückt, weil man für die Löscharbeiten in luftiger Höhe die Drehleiter benötigte. Der Einsatz dauerte gut drei Stunden, „weil der Schornstein sehr heiß war“, berichtet Wehrleiter Jens Barthelmäs. Schäden am Wohnhaus gab es nicht.