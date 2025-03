München - Eine 82 Jahre alte Frau ist mit ihren Beinen in einem Aufzugschacht in München eingeklemmt und schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war die Frau gestürzt, als sie in den Lift steigen wollte. Bevor sie aufstehen konnte, sei die Kabine unerwartet hochgefahren und zwischen zwei Stockwerken steckengeblieben.